Жириновский обвинил британские спецслужбы в смерти Березовского

Политик исключил добровольный уход из жизни опального олигарха.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил свою версию смерти Бориса Березовского.
"Я исключаю добровольный уход из жизни Березовского. Никакого самоубийства не было. Его знакомые в Лондоне подтверждают, что он собирался улетать то ли в Израиль, то ли в Африку. Исходя из моего разговора с ним в январе, он старался найти вариант возвращения в Россию, поэтому ему не было смысла так заканчивать свою жизнь. А все эти дурацкие разговоры, что он обнищал и у него нет денег – да полно у него денег. Себя он никогда бы не обидел. Он хотел еще получить с Абрамовича, но не вышло", - сказал Жириновский, передает Взгляд.ру
"Здесь, я считаю, налицо убийство, и совершено оно структурами, находящимися в Британии. Почему они это сделали? Он всем им говорил, что хотел бы вернуться в нашу страну", - отметил политик.
Смерть Бориса Березовского: все подробности
"И когда там, в Лондоне, поняли, что он точно собирается вернуться в Россию и закрыть все дела против нашей страны, они этого испугались. Им это невыгодно, ибо ломает все сценарии, связанные с Березовским, антирусский сценарий", – пояснил лидер ЛДПР.
"Он надеялся на указ президента о помиловании, чтобы все уголовные дела в его отношении были закрыты. Это все британцам не нравилось, и они решили его убрать", - добавил он.
Как сообщалось ранее, на коронерских слушаниях по делу о смерти 68-летнего олигарха уже появилась информация о том, что на шее Березовского, тело которого нашел в ванной комнате его дома под Лондоном телохранитель, был завязан узел из ткани.
Напомним, Березовский был найден мертвым в одном из своих домов в Лондоне 23 марта. Вскрытие показало, что он умер от удушения.