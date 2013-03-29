Жириновский обвинил британские спецслужбы в смерти Березовского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил свою версию смерти Бориса Березовского.

"Я исключаю добровольный уход из жизни Березовского. Никакого самоубийства не было. Его знакомые в Лондоне подтверждают, что он собирался улетать то ли в Израиль, то ли в Африку. Исходя из моего разговора с ним в январе, он старался найти вариант возвращения в Россию, поэтому ему не было смысла так заканчивать свою жизнь. А все эти дурацкие разговоры, что он обнищал и у него нет денег – да полно у него денег. Себя он никогда бы не обидел. Он хотел еще получить с Абрамовича, но не вышло", - сказал Жириновский, передает Взгляд.ру

"Здесь, я считаю, налицо убийство, и совершено оно структурами, находящимися в Британии. Почему они это сделали? Он всем им говорил, что хотел бы вернуться в нашу страну", - отметил политик.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

"И когда там, в Лондоне, поняли, что он точно собирается вернуться в Россию и закрыть все дела против нашей страны, они этого испугались. Им это невыгодно, ибо ломает все сценарии, связанные с Березовским, антирусский сценарий", – пояснил лидер ЛДПР.

"Он надеялся на указ президента о помиловании, чтобы все уголовные дела в его отношении были закрыты. Это все британцам не нравилось, и они решили его убрать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, на коронерских слушаниях по делу о смерти 68-летнего олигарха уже появилась информация о том, что на шее Березовского, тело которого нашел в ванной комнате его дома под Лондоном телохранитель, был завязан узел из ткани.



Напомним, Березовский был найден мертвым в одном из своих домов в Лондоне 23 марта. Вскрытие показало, что он умер от удушения.