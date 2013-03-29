На Амазонке гигантская волна бесследно унесла людей и тяжелую технику

На севере Бразилии на одном из рукавов реки Амазонка в штате Амапа на плавучем пирсе произошла авария - пирс накрыла гигантская волна, смывшая шестерых человек.

По поступающим данным, волна образовалась из-за обрушения речного берега, подмытого дождями, передает ИТАР-ТАСС.

Вода накрыла пирс, служивший компании Anglo-American для погрузки руды на океанские суда, смыла людей и тяжелую технику, в том числе несколько грузовых машин и портальный кран.

В результате удара перевернулись несколько стоявших на якоре рыбацких судов, которые затонули.

На поиски пропавших без вести были высланы спасательные бригады, однако из-за наступления темноты их пришлось приостановить.