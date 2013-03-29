Принц Уильям в ближайшее время станет безработным

Британский принц Уильям, который является служащим Военно- воздушных сил Великобритании, останется безработным.

Будущего папу уволят со службы из-за планов правительства по сокращению расходов, пишет издание Mignews.com со ссылкой на Us Weekly.

Британские власти решили отказаться от услуг вертолетной поисково-спасательной службы королевских ВВС и заключить контракт сроком на 10 лет с одной из американских компаний. Эти меры могут помочь сэкономить для бюджета 1,5 миллиардов фунтов стерлингов.

30-летний Уильям завершит службу пилота ВВС летом этого года, когда его жена Кейт Миддлтон родит первенца. Однако наследник престола не против вновь работать.

"Уильям готов взять на себя новые задачи, и в королевских вооруженных силах в том числе", - рассказал источник.

Принц официально объявит о своем увольнении в течение следующего месяца.

Уильям начал проходить службу в вертолетной части на острове Энглси у берегов Уэльса еще в 2009 году. Во время учебы он пилотировал многоцелевой вертолет Sea King, впоследствии принц работал вторым пилотом.

Летом 2012 года внук Елизаветы II получил кресло первого пилота, а вместе с ним и звание капитана авиации Королевских ВВС.