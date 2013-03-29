Путин заявил, что после ухода из КГБ перестал подслушивать разговоры

Президент РФ Владимир Путин рассказал членам Общероссийского народного фронта (ОНФ), что перестал подслушивать после ухода из КГБ, поскольку это нехорошо.

В ходе общения с участниками конференции ОНФ к главе государства обратилась член Совета по правам человека Яна Лантратова, которая высказалась против введения в РФ механизмов ювенальной юстиции. В пример она привела разговор двух детей, один из которых советовал другому "потерпеть немного" до принятия закона, который позволит пожаловаться на родителей. Правозащитница отметила, что дети не осознают всех последствий "жалоб на родителей" в судебные инстанции, пишет РИА Новости.

Путин поинтересовался, где она услышала этот разговор, и та призналась, что случайно подслушала разговор детей на детской площадке в Санкт-Петербурге.

"Подслушивать нехорошо. Я усвоил это еще со времени работы в КГБ. Завязал с этим", — с улыбкой заметил президент и поблагодарил Лантратову за внимание к таким важным социальным проблемам.

Напомним, 27 марта, Путин в 4 часа утра по московскому времени объявил крупные учения российской армии в Черном море.