Президент Кипра считает, что его страну превратили в "подопытного кролика"

Президент Кипра Никос Анастасиадис подверг критике позицию партнеров по зоне евро, которые выдвинули "беспрецедентные требования" и таким образом превратили страну в подопытного кролика.

"На Кипре ставится эксперимент", — уверен он. Впрочем, отказываться от евро в этой связи Кипр не намерен: "Мы не будем экспериментировать с будущим нашей страны", — заявил он, пишет ИТАР-ТАСС.

Вместе с тем, президент подчеркнул: "У нас нет намерений отказываться от евро. Мы не будем экспериментировать с будущим нашей страны".

"Мы предотвратили угрозу банкротства, - сказал Анастасиадис. - Несмотря на переживаемую всеми нами трагедию, ситуацию удалось сдержать".

По словам Анастасиадиса, после принятия решения по антикризисной программе, предусматривающей жесткую реструктуризацию ведущих банков страны, ситуацию "удалось удержать под контролем", - заявил президент.

Его высказывания прозвучали на следующий день после того, как на Кипре возобновила работу банковская система, закрытая с 16 марта после навязанного правительству Еврогруппой беспрецедентного решения о введении налога на все депозиты во всех банках страны. Этот план принудительного привлечения владельцев депозитов к финансированию программы спасения был провален парламентом. Однако 25 марта кипрские власти пришли к согласию с кредиторами по антикризисной программе, которая предусматривает ликвидацию второго по величине Кипрского народного банка и реструктуризацию крупнейшего в республике Банка Кипра. Депозиты до 100 тыс евро остаются нетронутыми в рамках этого плана, но вклады свыше 100 тыс замораживаются и будут подвергнуты "стрижке" примерно в 40 %. Детали в настоящее время разрабатываются "тройкой" кредиторов с финансовыми властями Кипра.

Рекапитализация Банка Кипра и выплата им долга Кипрского народного банка перед Европейским центральным банком в 9 млрд евро, который крупнейшая кредитная организация берет на себя по решению кредиторов, будет произведена за счет акционеров и владельцев облигаций и крупных депозитов. Подобной антикризисной программы не довелось пока испытать ни одной европейской стране.

Напомним, банки Кипра были закрыты 16 марта, когда появилась информация о возможном введении единовременного налога на депозиты.

Теперь Кипр обязуется провести санацию своей банковской системы в обмен на 10-миллиардный пакет кредитной поддержки со стороны ЕС и МВФ.