Серия терактов в Ираке: 17 человек погибли, десятки ранены

В Ираке, 29 марта, жертвами серии терактов стали 17 человек.

Еще десятки местных жителей получили ранения различной степени тяжести, многие из них находятся в критическом состоянии.

В результате взрыва заминированного автомобиля неподалеку от шиитской мечети в Киркуке пятеро были убиты, порядка 70 человек пострадали, в том числе представитель духовного наставника шиитов — аятоллы Али ас-Систани, пишет ИТАР-ТАСС.

Еще три машины взлетели на воздух поблизости от шиитских мечетей в Багдаде.

Напомним, 20 марта, в Ираке также гремели взрывы. Два начиненных взрывчаткой автомобиля взлетели на воздух в разных районах Багдада. В результате терактов погибли три человека, 18 получили ранения.



Накануне в столице Ирака в результате целой серии взрывов погибли 25 человек, более 50 оказались ранены. Одновременно в других регионах было совершено более десяти террористических атак. Ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство Ирак", представляющая собой иракский филиал "Аль-Каиды". Свои вылазки экстремисты приурочили к 10-й годовщине вторжения войск иностранной коалиции в Ирак.