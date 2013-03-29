Лидера КНДР, планировавшего удар по США, поймали с компьютером Apple

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выбрал явно "неполиткорректную" модель компьютера, в отличие от своего смартфона от тайваньского производителя HTC.

Диктатор был запечатлен на официальных снимках во время обсуждения с военными плана нападения на США. При этом на столе у Ким Чен Ына находился компьютер iMac "вражеского" производства - американской компании Apple, пишет NK News.

Компрометирующие фотографии опубликовало ничего не подозревающее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) как иллюстрации к статье о том, что северокорейский лидер отдал приказ подготовить стратегические ракеты, нацеленные на США и Южную Корею. На фото видно, как Ким Чен Ын с руководителями Генштаба обсуждает план нападения на своих противников, которые сейчас как раз проводят совместные военные учения. Об этом свидетельствуют географические карты на стене с пометками о траекториях ударов и угрожающими надписями.

Но на один снимок попал и другой, не менее говорящий объект - 21,5-дюймовый алюминиевый моноблок iMac, стоящий у Ким Чен Ына на столе. "Это подтверждает слухи о страсти Кимов к технике Apple", - иронизирует NK News. Агентство ЦТАК вскоре удалило фото.

Журналисты зубоскалят не только над "неудобными" снимками с моноблоком, но и над фото со схемами по уничтожению США.

"Фотографии были напечатаны только в местных газетах, так что скорее всего они направлены на то, чтобы поддержать в народе дух вражды с США, нежели представляли реальную внешнюю угрозу", - пишет Business Insider.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на свои военные источники писали, что действительно зафиксирована повышенная активность в подразделениях ракет средней и большой дальности в КНДР и есть вероятность того, что Пхеньян готовится нанести удар.

Отметим, что фото с техникой, которой пользуется Ким Чен Ын, не первый раз вызывают оживление. До этого спецслужбы Южной Кореи пытались установить марку телефона северокорейского лидера, но пришли к выводу, что это "политкорректная" модель тайваньского производителя HTC.