В Финляндии журналисты вместо Березовского "убили" Лукашенко

Телевизионный сюжет о смерти российского олигарха был проиллюстрирован фотографией здравствующего президента Беларуси.
Телеканал Nelonen в Финляндии объявил о смерти президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ошибка произошла случайно во время выпуска новостей, передает Lenta.ru.
Журналисты спутали ныне здравствующего главу Беларуси с покойным российским олигархом Борисом Березовским.
В сюжете вместо фотографий Бориса Березовского показали изображение Александра Лукашенко.
При этом ведущий за кадром продолжал читать текст о гибели именно российского бизнесмена.
Впрочем, у зрителей могло сложиться иное впечатление.
Несмотря на недоразумение, телеканал не стал извиняться и объяснять свою ошибку.
Напомним, что опальный российский олигарх Борис Березовский был найден мертвым 23 марта.