В Финляндии журналисты вместо Березовского "убили" Лукашенко

Телеканал Nelonen в Финляндии объявил о смерти президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ошибка произошла случайно во время выпуска новостей, передает Lenta.ru.

Журналисты спутали ныне здравствующего главу Беларуси с покойным российским олигархом Борисом Березовским.

В сюжете вместо фотографий Бориса Березовского показали изображение Александра Лукашенко.

При этом ведущий за кадром продолжал читать текст о гибели именно российского бизнесмена.

Впрочем, у зрителей могло сложиться иное впечатление.

Несмотря на недоразумение, телеканал не стал извиняться и объяснять свою ошибку.

Напомним, что опальный российский олигарх Борис Березовский был найден мертвым 23 марта.