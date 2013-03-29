Войны в Ираке и Афганистане обойдутся США в 4 триллиона долларов

Военные кампании в Афганистане и Ираке обойдутся американской казне в сумму от четырех до шести триллионов долларов.

Об этом говорится в докладе Гарвардского университета по итогам соответствующего расследования, передает Lenta.ru.

Значительную часть этой суммы составляют долгосрочные расходы на медицинское обеспечение военнослужащих, ветеранов и их семей и выплату им компенсаций по инвалидности.

Автор исследования - профессор политологии Линда Билмс - отметила, что решения, принятые в период войн, будут сказываться на американском бюджете в течение еще трех-четырех десятилетий.

Также Билмс предположила, что две зарубежных кампании негативно скажутся на боеспособности американских вооруженных сил. Как говорится в докладе, решения о военных расходах принимались в ущерб инвестициям в подготовку личного состава, исследовательские работы и новые оборонные программы.

Ранее, в 2006 году, Билмс совместно с нобелевским лауреатом, экономистом Джозефом Стиглицом опубликовала прогноз, согласно которому общая стоимость иракской и афганской операций могла достигнуть двух триллионов долларов.

Однако уже в 2010 году реальный объем расходов Вашингтона на зарубежные кампании перешел отметку в триллион долларов.

Оценки Билмс разительно отличаются от предвоенных прогнозов правительства. В 2002 году сотрудник аппарата Белого дома Стивен Фридман предсказал, что иракская операция может обойтись в двести миллиардов долларов.

Заявление Фридмана вызвало скандал, так как начальство сочло его прогноз слишком пессимистичным, и его из администрации президента уволили.

Впоследствии расходы на кампании в Афганистане и Ираке значительно выросли. Так, только в 2011 году зарубежные военные операции обошлись Пентагону в 291 миллиард долларов, став самой большой статьей расходов ведомства.

Между тем, к концу 2012 — началу 2013 года из-за роста госдолга США столкнулись с опасностью дефолта. Властям до сих пор не удалось согласовать бюджет на 2013 год, а госдолг страны тем временем уже превысил 16,7 триллиона долларов.

Предполагаемые расходы на афганскую кампанию в 2013 году могут составить 88 миллиардов долларов.