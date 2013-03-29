Путин учредил звание Героя труда России

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране звания Героя труда.

Текст документа 29 марта был опубликован на официальном сайте Кремля.

Новое звание будут присуждать гражданам России, которые "добились выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования и здравоохранения, а также иных областей деятельности".

Героя труда будут присваивать, как правило, тем гражданам, у которых уже есть орден "За заслуги перед Отечеством", отмечается в указе Путина.

В качестве знака отличия будет вручаться золотая медаль весом 15,25 грамма. Она будет выполнена в форме пятиконечной звезды, длина лучей которой составит 15 миллиметров. В центре звезды находится герб России, а на обратной стороне — надпись рельефными буквами "Герой Труда Российской Федерации".

Герой труда станет высшим званием наряду с Героем России. Новую медаль необходимо носить после медали Героя России на левой стороне груди выше других государственных наград. Если гражданину присваивается оба высших звания, то на его родине, согласно указу Путина, следует установить бронзовый бюст.

Подписать указ о новой награде Путин пообещал утром 29 марта во время конференции "Объединенного народного фронта". О необходимости возрождения Героя труда Путин говорил еще в декабре прошлого года.

Впервые эта награда была введена в Советском Союзе в 1927 году. Впоследствии ее переименовали в Героя социалистического труда. В 1991 году звание упразднили.