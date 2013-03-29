За военные преступления "Монстру из Грбавицы" дали 45 лет тюрьмы

Суд в Боснии и Герцеговине приговорил Веселина Влаховича, обвиняемого в военных преступлениях во время Боснийской войны 1992-1995 годов, к 45 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает Radio Sarajevo.

Это – максимальное наказание, которое существует в Боснии и Герцеговине.

Влаховича признали виновным в участии в военизированной группировке "Белые ангелы", которая контролировала несколько районов Сараево во времена балканского конфликта.

Его обвиняли в преступлениях на этнической и религиозной почве.

В общей сложности, по данным властей, Влахович, прозванный за свою жестокость "монстр из Грбавицы", ответствен за смерть 30 человек — некоторые были забиты до смерти, другие были обезглавлены. Кроме того, Влаховича признали виновным в жестоких изнасилованиях хорватских и боснийских женщин.

В одном из случаев он изнасиловал женщину на седьмом месяце беременности на глазах у ее несовершеннолетней дочери, в другом по очереди насиловал мать и дочь.

Также на суде была доказана его вина в похищениях представителей несербского населения, физическом и психологическом насилии. Например, одну из семей Влахович заставил пройти по минному полю. Помимо этого, группировка "Белые ангелы" занималась грабежами и вымогательствами.

Одну из своих жертв Влахович и его сообщники заставили заплатить 100 тысяч немецких марок в обмен на освобождение ее сына.

Веселин Влахович был арестован в марте 2010 года в Испании и передан по запросу об экстрадиции в Боснию и Герцеговину. Первоначально испанские власти намерены были судить его самостоятельно, так как обвиняли в разбойных нападениях в своей стране.

Однако суд решил сразу выдать его в Сараево, где слушания по этому делу начались в апреле 2011 года.