КНДР снова грозит войной Южной Корее: все подробности

30 марта 2013, 08:22

Северная Корея будет решать все проблемы по законам военного времени

  • Накануне КНДР провела военные учения EPA / UPG
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военные учения
  • Накануне КНДР провела военные учения
  • Накануне КНДР провела военные учения
  • На корейско-корейской границе пока тихо
  • Южная Корея готова дать отпор северянам
  • Южнокорейские солдаты баррикадируют пост EPA / UPG

В субботу, 30 марта, на Корейском полуострове закончилось состояние "ни войны, ни мира". Об этом говорится в опубликованном сегодня специальном совместном заявлении правительства, Трудовой партии Кореи и общественных организаций КНДР.

"Отношения с Южной Кореей с этого момента вступили в состояние войны", - подчеркивается в документе. КНДР будет решать все проблемы, связанные с межкорейскими отношениями, "по законам военного времени", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Наши революционные вооруженные силы готовы решительно отстаивать суверенитет страны, и на любые провокации противника ответят немедленно и без предупреждения", - говорится в заявлении.

Северяне также заявили, что "если США и Южная Корея организуют военную провокацию в морской акватории вокруг "пяти островов в Желтом море", вблизи демаркационной линии или в любом другом районе, и зажгут таким образом фитиль войны против КНДР, то такие военные провокации приведут не только к региональной войне, но и станут причиной всесторонней войны и даже ядерной войны".

Позже в КНДР открестились от объявления войны и заявили, что их неправильно поняли. Удары будут нанесены по военным базам США на Гавайях, острове Гуам, на территории Южной Кореи, а также по базам южнокорейских вооруженных сил и официальной президентской резиденции в Сеуле только в случае провокации.

Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии. Однако 8 марта власти КНДР заявили, что это соглашение "утратило силу", а также аннулировала декларации о ненападении и денуклеаризации Корейского полуострова, подписанные с Югом в период потепления отношений.

Ранее "Главред" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в качестве верховного главнокомандующего подписал "окончательный план технической подготовки стратегических ракетных войск к нанесению удара по военным базам на континентальной части США, на Гуаме, Гавайях, а также в Южной Корее, в случае провокации со стороны противника".

Такая мера предпринята в ответ на то, что 28 марта в рамках проходящих до 30 апреля маневров Foal Eagle два стратегических бомбардировщика ВВС США Б-2 нанесли учебные удары по полигонам на территории Южной Кореи. Ранее в текущем месяце уже прошли совместные американо-южнокорейские учения Key Resolve.

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