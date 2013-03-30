Северная Корея пригрозила США ядерной войной

КНДР, которая объявила о состоянии войны Южной Кореей, не исключает перерастания вооруженного конфликта в ядерную войну.

Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи, сообщает "Синьхуа".

Как отмечено в заявлении, "если США и Южная Корея организуют военную провокацию в морской акватории вокруг "пяти островов в Желтом море", вблизи демаркационной линии или в любом другом районе, и зажгут таким образом фитиль войны против КНДР, то такие военные провокации приведут не только к региональной войне, но и станут причиной всесторонней войны и даже ядерной войны".

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"В условиях того, что США направляют в РК свои стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, и, как сумасшедшие, проводят акции, связанные с ядерной войной, в нарушение интересов КНДР, любой военный конфликт на Корейском полуострове по всей вероятности станет всесторонней войной и даже ядерной войной".

Ранее "Главред" сообщал, что 25 марта строй американских бомбардировщиков Б-52 прибыл в РК и провел учения ядерных ударов по удаленным целям в КНДР. На следующий день после этого главное командование Корейской народной армии объявило о том, что группа полевой артиллерии, в частности, входящие в нее ракетные войска стратегического назначения и войска дальнобойной артиллерии, введена в "состояние боевой готовности", цели ее ударов включают США, РК и "все вражеские цели" в окружающих районах.

А 30 марта КНД объявила войну Южной Корее.