КНДР открестилась от объявления войны – ее неправильно поняли

Сообщение об объявлении войны КНДР Южной Корее оказалось следствием неправильного перевода. В оригинальном тексте заявления из Пхеньяна говорится лишь о том, что Северная Корея будет действовать "по законам военного времени" в случае провокаций против нее, которые могут перерасти в "полномасштабную" и даже "ядерную" войну.

"С этого момента отношения Севера и Юга вступают в состояние военного времени", — говорится в специальном заявлении правительства, политических партий и общественных организаций КНДР, переданном агентством ЦТАК, сообщает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что в случае вражеских провокаций будут нанесены удары по военным базам США на Гавайях, острове Гуам, на территории Южной Кореи, а также по базам южнокорейских вооруженных сил и официальной президентской резиденции в Сеуле.

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Ранее "Главред" сообщал, что напряженность на Корейском полуострове обострилась после очередного ядерного испытания Пхеньяна 12 февраля и недавней переброски на совместные военные учения в Южной Корее двух американских бомбардировщиков-невидимок В-2, способных сбрасывать атомные бомбы, в нарушение соглашения о перемирии, которое было подписано по окончании войны 1950-1953 годов. КНДР заявила, что соглашение потеряло всякий смысл и отказалась от использования "горячей линии" связи с Сеулом.

Как передало агентство Ренхап со ссылкой на военные источники, "никаких особых передвижений северокорейских войск не замечено, несмотря на угрожающую риторику". По мнению некоторых наблюдателей, после окончания военных учений США и Южной Кореи, накал страстей на полуострове снизится. Эксперты отметили, что подобные заявления о законах "военного времени" звучали из Пхеньяна и в прошлом.