В Китае на двух шахтах погибли 29 горняков

В пятницу, 29 марта, в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая в результате взрыва газа на угольной шахте погибли 28 горняков.

Еще 15 человек удалось спасти, сообщает "Синьхуа".

Кроме того, на юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу, на одной из частных угольных шахт произошла авария, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Горнодобывающая отрасль в КНР считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в стране в результате различных происшествий под землей гибнут тысячи шахтеров.

Ранее "Главред" сообщал, что в августе 20120-го произошел взрыв газа на угольной шахте "Сяоцзявань", расположенной в городе Паньчжихуа, юго-западной китайской провинции Сычуань. В результате взрыва погибло 37 человек.