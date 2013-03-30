В Китае оползень уничтожил золотой прииск: погибли 83 человека

В субботу, 30 марта, в горнодобывающей зоне около столицы Тибета - Лхасы, в юго-западном Китае сошел оползень, который похоронил 83 рабочих.

Оползень сошел утром на территории уезда Мочжугунка города Лхаса. Жертвы стихии, включая двух тибетцев, были рабочими одной из дочерних компаний Китайской национальной золотодобывающей корпорации, сообщает "Синьхуа".

По сообщению местных властей, на территорию протяженностью 3 км обрушилось 2 млн кубических метров грязевого потока, камней и обломков горных пород.

В районе бедствия, который находится на высоте 4,6 тыс. метров над уровнем моря, работают более тысячи спасателей, в том числе полиция, пожарные и медики.

В спасательных работах задействованы 200 единиц техники, 15 ищеек и 15 специальных детекторов, подающих сигнал о наличии живых людей.

фото: news.cn