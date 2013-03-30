В Ливии 150 боевиков напали на авиабазу

В субботу, 30 марта, более 150 боевиков напали на авиабазу в пустыне на юге Ливии и убили двух военных.

Об этом со ссылкой на представителя ливийского командования Саада аль-Офри сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром в субботу в 45 километрах от города Сабха. По словам Саада аль-Офри, нападавшие были ливийцами, однако сейчас выясняется, к какой группировке они принадлежали.

Ливия восстанавливается после кровавой революции, длившейся с февраля по октябрь 2011 года. За время противостояния лояльных тогдашнему лидеру Ливии Муамару Каддафи сил с одной стороны, и авиации НАТО и повстанцев — с другой, погибли десятки тысяч человек, огромный ущерб был нанесен экономике и инфраструктуре этой нефтедобывающей страны.

Ранее "Главред" сообщал, что в ливийском Бенгази группа сторонников ливийского правительства напала на базу исламистов из группировки "Ансар аль-Шариа". Боевикам группировки пришлось покинуть базу. В столкновении погибл четыре человека, еще 40 получили ранения.