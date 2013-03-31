Сегодня католики отмечают Пасху

Сегодня, 31 марта, христиане западного обряда – католики, англикане, лютеране и представители других конфессий – отмечают Христово Воскресение – Пасху.

Этот праздник для христиан является одним из главных событий года – в честь воскресения Христа после распятия на кресте.

Пасхальное богослужение на площади святого Петра в Ватикане впервые возглавил Папа Франциск, возглавивший Католическую церковь после отречения Бенедикта XVI.

По завершении богослужения понтифик обратится с традиционным благословением "Urbi et Orbi" (Городу и Миру) и поздравит католиков с праздником Пасхи на 60 языках мира.

Накануне в Италии в третий раз за последнюю тысячу лет была представлена Туринская плащаница – полотно, в которое, по преданию, завернули тело Христа после смерти.

Поклониться святыне в Турин съехались сотни больных и инвалидов.

Сейчас в западном христианском мире придерживаются григорианского календаря, и поэтому там Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия.

Разница между датами католической и православной Пасхи составляет либо одну, либо четыре или пять недель, либо эти даты совпадают. Дни рассчитываются по особому алгоритму, согласно которому разница между ними не бывает в две или три недели.

Христиане восточного обряда – православные, греко-католики, египетские копты и другие – в этом году будут праздновать Пасху 5 мая.