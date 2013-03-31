Дольче и Габбана оштрафованы на треть миллиарда евро

Итальянские дизайнеры Дольче и Габбана признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и оштрафованы на 343 миллиарда евро.
Апелляционный суд Милана признал итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана виновными в уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
По решению суда, знаменитые модельеры обязаны выплатить штраф в размере 343 миллиона евро.
В свою очередь, основатели марки Dolce&Gabbana настаивают на своей невиновности.
Отметим, что Дольче и Габбана уже не впервые становятся объектом внимания со стороны налоговых органов: споры между дизайнерами и властями начались еще в 2004 году, когда в Люксембурге были созданы две компании, которые, как предполагается, участвовали в схеме ухода от налогов.
С тех пор стороны неоднократно встречались в суде с переменным успехом.