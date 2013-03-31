Дольче и Габбана оштрафованы на треть миллиарда евро

Апелляционный суд Милана признал итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана виновными в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По решению суда, знаменитые модельеры обязаны выплатить штраф в размере 343 миллиона евро.

В свою очередь, основатели марки Dolce&Gabbana настаивают на своей невиновности.

Отметим, что Дольче и Габбана уже не впервые становятся объектом внимания со стороны налоговых органов: споры между дизайнерами и властями начались еще в 2004 году, когда в Люксембурге были созданы две компании, которые, как предполагается, участвовали в схеме ухода от налогов.

С тех пор стороны неоднократно встречались в суде с переменным успехом.