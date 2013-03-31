В Грузии могут допросить президента Саакашвили

Главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили не исключил, что президент страны Михаил Саакашвили будет допрошен в ходе расследования ряда дел.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Есть несколько дел, по которым выявляется информированность президента", - заявил прокурор.

Кроме того, он подчеркнул, что для проведения допроса необходимо решение прокуроров.

"Необходимо, чтобы прокуроры, ведущие то или иное дело, приняли решение о целесообразности допроса. Пока прокуроры не принимали решение о допросе президента", - подчеркнул Кбилашвили.

По данным местных СМИ, речь может идти о разгонах властями мирных митингов оппозиции 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года, об обстоятельствах смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания 3 февраля 2005 года, а также по делу о присвоении телекомпании "Имеди" в 2007 году.