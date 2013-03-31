Венесуэла выпустила мультфильм о встречах Чавеса в раю

Государственный телеканал Венесуэлы выпустил на экраны страны мультфильм "Прощай навсегда, команданте Чавес", посвященный покойному лидеру страны.

Об этом сообщает ZN.UA.

В коротком анимационном ролике под медленную музыку фортепиано показывается, как Уго Чавес после смерти попадает в рай.

При этом небеса изображены, как зеленые луга под синим небом, с несколькими деревьями и деревянной хижиной.

Там Чавеса встречает его любимая бабушка Роза Инес, а также ряд мировых лидеров и известных революционеров.

Среди них: национальный герой Венесуэлы Симон Боливар, кубинский революционер Эрнесто Че Гевара, президент Чили Сальвадор Альенде, первая леди Аргентины Эва Перрон, и другие.

Чавес сначала смотрит на них удивленно, а потом улыбается и занимает среди них свое место.

Напомним, Уго Чавес руководил Венесуэлой 14 лет, с 2011 года президент боролся с раком.

В декабре 2012 года на Кубе ему была сделана очередная, четвертая по счету операция по удалению опухоли, осложнением которой стала легочная инфекция.

5 марта Чавес умер в военном госпитале Каракаса.