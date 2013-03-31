Во Франции из-за пожара в ночном клубе эвакуированы около 300 человек

На юге Франции близ города Кастр департамента Тарн, в ночном клубе произошел пожар. Эвакуированы 300 посетителей.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную пожарную службу, пишет РИА Новости.

Рано утром началось возгорание на чердаке над дискотекой клуба le Nouba rolls в населенном пункте Леску в 20 километрах от Кастра.

"О жертвах не сообщается. Нам удалось ликвидировать возгорание в мансардных отсеках здания", — цитирует агентство слова представителя пожарной службы департамента Тарн.

Спустя несколько часов с пожаром справились 70 прибывших по вызову пожарников. По предварительным данным, огонь причинил некоторый экономический ущерб.

Напомним, в январе в Бразили произошел пожар в ночном клубе . В результате пожара погибли 233 человека