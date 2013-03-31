В Китае разбился истребитель Су-27, экипаж погиб

В китайской провинции Шаньдун рухнул самолет Су-27 ВВС Народно-освободительной армии КНР.

Согласно информации, оба пилота погибли. Инцидент произошел неподалеку от города Жунчэн, пишет ИТАР-ТАСС.

Напомним, в июне минувшего года в Петрозаводском районе Карелии разбился фронтовой истребитель Су-27УБ. Оба пилота успели катапультироваться.

Также в ноябре 2012 года в американском штате Флорида разбился самый дорогой в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США.