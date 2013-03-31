Папа Франциск впервые поздравил католиков с Пасхой и призвал к миру

Сегодня в воскресенье, 31 марта, Папа Римский Франциск отслужил свою первую торжественную пасхальную мессу на площади святого Петра в Ватикане и поздравил католиков всего мира со светлым праздником Пасхи.

Утром в преддверии праздничного богослужения понтифик сделал примечательную запись в своем микроблоге в Twitter: "Прими воскресшего Христа в жизнь свою. Даже если ты был далек, сделай малый шаг по направлению к Нему: Он ждет тебя с распростертыми объятиями", пишет РИА Новости.

Место праздничной службы перед главным храмом Римско-католической церкви по традиции было украшено 40 тысячами тюльпанов, азалий, лилий, гвоздик и других цветов, которые уже в течение четверти века доставляют сюда на Пасху из Нидерландов. В цветочном убранстве преобладали цвета государственного флага Ватикана — желтый и белый.

Совершив божественную литургию, Папа Римский поздравил с праздником кардиналов Римской курии и затем на белом джипе объехал площадь святого Петра, приветствуя примерно 250 тысяч верующих, приехавших в Ватикан со всех концов света. Автомобиль несколько раз останавливался, чтобы позволить понтифику обнять и поцеловать детей и инвалидов.

В полдень Франциск появился на балконе Собора святого Петра, чтобы поздравить католиков со светлым праздником Пасхи и обратиться к ним с традиционным благословением Urbi et Orbi ("Городу и миру") и Пасхальным посланием. В послании Папа Римский попросил Христа "превратить смерть в жизнь, ненависть в любовь, месть в прощение, войну в мир".

Особое внимание понтифик обратил на положение на Ближнем Востоке, призвав все народы региона, и прежде всего израильтян и палестинцев, к миру и возобновлению переговоров, чтобы положить конец многолетнему конфликту. Папа призвал к прекращению насилия в Ираке и политическому разрешению кровопролитного кризиса в Сирии.

Затем Франциск обратился с призывом к миру в Африке, в частности в Мали, Нигерии, Демократической республике Конго и Центральноафриканской республике. Он подчеркнул, что кровопролитные конфликты и проявления терроризма на континенте уносят жизни ни в чем не повинных людей, в том числе детей. Папа попросил мира для Азии и особенно для Корейского полуострова, призвав преодолевать существующие разногласия в обновленном духе примирения.

Пасхальное послание Франциск завершил призывом к миру на всей Земле, отметив, что мир остается разделенным из-за алчности, эгоизма и насилия, связанного, в частности, с наркотрафиком и незаконным использованием природных ресурсов.

Пасхальное богослужение Папы Франциска транслировали в прямом эфире более 80 телекомпаний.