Заключенные открыли ночной клуб со стриптизом в тюрьме Венесуэлы

В одной из тюрем Венесуэлы заключенные открыли ночной клуб со светомузыкой и стриптизом, сообщает AFP, ссылаясь на местные СМИ.

По данным агентства, на открытии клуба присутствовали родственники и знакомые заключенных, которые активно освещали мероприятие в интернете, сообщает lenta.ru.

Как отмечается в разосланных организаторами приглашениях, в клубе работают кондиционеры, а также установлено профессиональное музыкальное и световое оборудование.

Местные журналисты получили подтверждение этой информации от анонимных источников в министерстве по делам тюрем. По их словам, мероприятие продолжалось всю ночь на 29 марта. Официального комментария со стороны ведомства пока не последовало.

Тем временем издание The New York Times пишет, что еще до открытия клуба заключенные этой тюрьмы, осужденные преимущественно за производство и сбыт наркотиков, фактически управляли ею, подкупая охрану.

В частности, на территории исправительного учреждения уже есть арена для петушиных боев и бассейн. Кроме того, заключенные беспрепятственно употребляют в тюрьме алкоголь и марихуану.

Напомним, в Пакистане заключенные передавали из тюрьмы сперму, чтобы их жены могли родить.