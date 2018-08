Подруга Березовского рассказала о тайном письме Путину: это был прогиб

Близкая подруга Бориса Березовского Катерина Сабирова подтвердила существование письма, в котором опальный олигарх извинялся перед президентом РФ Владимиром Путиным и просил о возможности вернуться на родину.

Об этом она рассказала в интервью в новом номере журнала The New Times, который выйдет 1 апреля. Скриншоты материала опубликовала в Facebook главный редактор The New Times Евгения Альбац, пишет "Эхо Москвы."

"Да, я видела рукописный текст письма. Он мне его прочитал. Он приносил извинения и просил о возможности вернуться. Это был такой прогиб", — говорит Сабирова.

Издание со ссылкой на The New Times приводит еще несколько фрагментов интервью Сабировой, в которых она рассказывает, что Березовский "часами обсуждал идею написать письмо" со своей женой Еленой Горбуновой по телефону. По словам Сабировой, олигарх заявлял, что "ему все равно, что на него вешают все-все грехи, и это его единственный шанс". В конце 2012 года Сабирова по отдельным фразам Березовского поняла, что письмо в Кремль он уже отправил и ждет ответа.

Девушка, с которой опальный олигарх был близок в последние несколько месяцев своей жизни, подтвердила также, что после проигрыша в суде Роману Абрамовичу Березовский находился в депрессии — перестал выходить из дома, почти ни с кем не общался и говорил, что не знает, как быть дальше. Тем не менее, Сабирова сомневается в том, что он мог совершить самоубийство. 22 марта — менее чем за сутки до смерти Березовского — олигарх сообщил ей, что приедет в Тель-Авив, где они должны были встретиться в вип-зале аэропорта. "Голос был лучше, чем обычно. Не было ощущения, что что-то отменится или перенесется", — сказала она.

О том, что Березовский писал Путину письмо с признанием своих ошибок, вскоре после смерти бизнесмена рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает о реакции Путина на смерть Березовского, но отметил, что "информация о смерти человека, каким бы он ни был, позитивных эмоций вызывать не может".

Напомним, Борис Березовский был найден мертвым в ванной комнате своего дома в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Позже полиция сообщила, что охранник нашел его с веревкой на шее. При вскрытии у Березовского обнаружили сломанное ребро.