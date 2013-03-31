Подруга Березовского рассказала о тайном письме Путину: это был прогиб

31 марта 2013, 18:43

Березовский в письме приносил извинения и просил о возможности вернуться. "Это был такой прогиб", — говорит Сабирова.

Близкая подруга Бориса Березовского Катерина Сабирова подтвердила существование письма, в котором опальный олигарх извинялся перед  президентом РФ Владимиром Путиным и просил о возможности вернуться на родину.

Об этом она рассказала в интервью в новом номере журнала The New Times, который выйдет 1 апреля. Скриншоты материала опубликовала в Facebook главный редактор The New Times Евгения Альбац, пишет "Эхо Москвы."

"Да, я видела рукописный текст письма. Он мне его прочитал. Он приносил извинения и просил о возможности вернуться. Это был такой прогиб", — говорит Сабирова.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

Издание со ссылкой на The New Times приводит еще несколько фрагментов интервью Сабировой, в которых она рассказывает, что Березовский "часами обсуждал идею написать письмо" со своей женой Еленой Горбуновой по телефону. По словам Сабировой, олигарх заявлял, что "ему все равно, что на него вешают все-все грехи, и это его единственный шанс". В конце 2012 года Сабирова по отдельным фразам Березовского поняла, что письмо в Кремль он уже отправил и ждет ответа.

Девушка, с которой опальный олигарх был близок в последние несколько месяцев своей жизни, подтвердила также, что после проигрыша в суде Роману Абрамовичу Березовский находился в депрессии — перестал выходить из дома, почти ни с кем не общался и говорил, что не знает, как быть дальше. Тем не менее, Сабирова сомневается в том, что он мог совершить самоубийство. 22 марта — менее чем за сутки до смерти Березовского — олигарх сообщил ей, что приедет в Тель-Авив, где они должны были встретиться в вип-зале аэропорта. "Голос был лучше, чем обычно. Не было ощущения, что что-то отменится или перенесется", — сказала она.

О том, что Березовский писал Путину письмо с признанием своих ошибок, вскоре после смерти бизнесмена рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не знает о реакции Путина на смерть Березовского, но отметил, что "информация о смерти человека, каким бы он ни был, позитивных эмоций вызывать не может".

Напомним, Борис Березовский был найден мертвым в ванной комнате своего дома в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Позже полиция сообщила, что охранник нашел его с веревкой на шее. При вскрытии у Березовского обнаружили сломанное ребро. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин смерть Березовский письмо подруга
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять