В Москве был задержан Лимонов и несколько активистов

В Москве, четыре человека доставлены в полицию с Триумфальной площади, где проходит несанкционированная акция оппозиции "Стратегия 31".

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве, пишет ИТАР-ТАСС.

"За различные правонарушения с Триумфальной площади в отдел полиции доставлены четыре человека", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в отношении доставленных в полицию будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Также был задержан лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, сообщает Росбалт.

Писатель вместе с соратниками прибыл на Триумфальную, после чего попытался пройти в сторону памятника Маяковскому. Там его задержали за несанкционированную акцию.

Лимонов заявил, что происходящее является "традиционными народными гуляньями", после чего был препровожден в автозак, который сразу же покинул Триумфальную площадь.

В преддверии "Стратегии-31" прокуратура Москвы в очередной раз предостерегла ее организаторов о недопустимости нарушения закона. Предостережения были направлены Владимиру Буковскому, Константину Косякину, Эдуарду Лимонову и Лолите Цария.

Напомним, акция проводится по 31-м числам календаря в защиту 31-й статьи Конституции РФ, которая гарантирует свободу собраний.

фото: ridus.ru