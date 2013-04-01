Северная Корея пригрозила США взорвать Белый дом

Народ и армия КНДР "ожидают приказа лидера, чтобы беспощадно наказать провокаторов, способных спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове"
После того как КНДР заявила, что будет решать все проблемы по законам военного времени, во всех регионах страны ежедневно проходят массовые собрания с призывами тесно сплотиться вокруг Ким Чен Ына. Дошло даже до угроз в сторону США взорвать Белы дом.
Митингующие обещают одержать окончательную победу в многолетнем общенародном противоборстве с агрессорами, включая США и южнокорейский марионеточный режим, сообщает ИТАР-ТАСС.
На митингах, проходящих под лозунгами "Смерть американским империалистам!" и "Пора от слов переходить к делу!", выступают представители Рабоче-крестьянской и молодежной Красной гвардии, которые подтверждают готовность вместе с бойцами Корейской народной армии "вступить в смертельную схватку с врагом, уничтожить военные базы США в Тихом океане, взорвать Белый дом и президентскую резиденцию в Южной Корее".
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Народ и армия КНДР, отмечает информационное агентство ЦТАК, "ожидают приказа лидера, чтобы беспощадно наказать провокаторов, способных спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове". На фоне маневров Вашингтона и Сеула отряды Красной гвардии, по его сведениям, действуют на промышленных предприятиях и в сельских кооперативах "в состоянии полной боеготовности". Заводы и фабрики "готовы в любое время перейти в режим работы в условиях военного времени, приняты все необходимые меры для их обороны во время налетов авиации противника", информирует ЦТАК.
Ранее "Главред" сообщал, что недовольство Пхеньяна вызвали американо-южнокорейские маневры с использованием стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, которые нанесли бомбовые удары по учебным целям на Корейском полуострове.