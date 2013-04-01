Северная Корея пригрозила США взорвать Белый дом

После того как КНДР заявила, что будет решать все проблемы по законам военного времени, во всех регионах страны ежедневно проходят массовые собрания с призывами тесно сплотиться вокруг Ким Чен Ына. Дошло даже до угроз в сторону США взорвать Белы дом.

Митингующие обещают одержать окончательную победу в многолетнем общенародном противоборстве с агрессорами, включая США и южнокорейский марионеточный режим, сообщает ИТАР-ТАСС.

На митингах, проходящих под лозунгами "Смерть американским империалистам!" и "Пора от слов переходить к делу!", выступают представители Рабоче-крестьянской и молодежной Красной гвардии, которые подтверждают готовность вместе с бойцами Корейской народной армии "вступить в смертельную схватку с врагом, уничтожить военные базы США в Тихом океане, взорвать Белый дом и президентскую резиденцию в Южной Корее".

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Народ и армия КНДР, отмечает информационное агентство ЦТАК, "ожидают приказа лидера, чтобы беспощадно наказать провокаторов, способных спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове". На фоне маневров Вашингтона и Сеула отряды Красной гвардии, по его сведениям, действуют на промышленных предприятиях и в сельских кооперативах "в состоянии полной боеготовности". Заводы и фабрики "готовы в любое время перейти в режим работы в условиях военного времени, приняты все необходимые меры для их обороны во время налетов авиации противника", информирует ЦТАК.

Ранее "Главред" сообщал, что недовольство Пхеньяна вызвали американо-южнокорейские маневры с использованием стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, которые нанесли бомбовые удары по учебным целям на Корейском полуострове.