В РПЦ против, чтобы Березовского похоронили возле церкви

Российский олигарх и политик Борис Березовский, который, по мнению следствия, мог покончить жизнь самоубийством, хотел, чтобы его похоронили рядом с подмосковным храмом, где когда-то он принял православие.

Однако настоятель храма в Тарасовке отец Фёдор не хочет, чтобы бизнесмена похоронили на территории церкви, сообщает НТВ.

По его словам, после крещения Березовский ни разу не дал о себе знать, ничем не помогал приходу и не делал ни явных, ни анонимных пожертвований.

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Бывший секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин рассказал журналистам: "Он говорил мне, что в подмосковной Тарасовке есть кладбище около старинного кирпичного храма, где он крестился в православие после покушения на него в июне 1994 года. Там похоронены его родственники — тесть и теща. Он мечтал быть там похороненным и однажды об этом мне сказал".

В свою очередь отец Фёдор заявил: "На территории нашего храма похоронены лишь люди, сделавшие что-то важное для прихода. Например, был у нас в поселке казначей, который делал крупные пожертвования и вел большую организаторскую деятельность. Кроме того, для захоронения человека на территории храма в любом случае нужно разрешение правящего епископа".

НТВ также сообщал, что родственники Березовского обратились с просьбой в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Святых Царственных Мучеников в Лондоне. Возможно, там состоится его отпевание.

Ранее "Главред" сообщал, что работа британских патологоанатомов по установлению причин смерти Березовского продлится не менее шести недель. Так что его похороны состоятся не раньше начала мая.

видео: ntv.ru