Масштабная авария в США: столкнулись 75 автомобилей, погибли три человека

В американском штате Вирджиния произошло масштабное ДТП. В результате аварии на одном из шоссе США столкнулись 75 автомобилей, из-за чего погибли три человека.

Еще около 25 человек получили ранения и были госпитализированы, сама автодорога была перекрыта полицией, сообщает rt.com.

Судя по всему, ДТП случилось из-за погодных условий. На юго-западе штата, недалеко от границы с Северной Каролиной, туман омрачил пасхальный уик-энд нескольким сотням людей. Из-за столкновения 75 автомобилей образовалась пробка длиной 13 км.

Некоторые из попавших в аварию автомобилей загорелись, однако пожар не перекинулся на соседние машины благодаря работе экстренных служб.

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2012-го США произошла другая массовая авария - столкнулись около 140 автомобилей. Были ранены более 80 человек, также сообщалось о жертвах.

Фото: russian.rt.com