VIP-авария в Москве: Mercedes врезался в автомобиль Жириновского

В понедельник, 1 апреля, служебный автомобиль скандального российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского попал в небольшое ДТП, следствием которого стали лишь царапины на машине.

Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РИА Новости.

О том, что автомобиль, в котором ехал известный политик, в понедельник попала в автоаварию в центре Москвы, ранее источник в правоохранительных органах города. Пострадавших нет. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт аварии, не уточнив, кто именно стал ее участниками.

ДТП произошло возле дома 9 по Басманному переулку около 11.30 мск (10.30 по Киеву). По предварительным данным, водитель Mercedes, выезжая со двора, не пропустил легковушку Toyota и врезался в нее.

"Машина (Жириновского) стояла на улице, пока он сам был на совещании. Ее ткнула другая машина. Ничего серьезного — царапины", — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Ранее "Главред" сообщал, что машина из кортежа российского премьера Дмитрия Медведева в июле 2012-го устроила ДТП на Камчатке - врезалась в "Тойоту Ленд Крузер", за рулем которого находилась женщина, а в салоне авто – ее 6-месячная дочка.

фото: irsolo.ru