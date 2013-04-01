СМИ рассказали о последних пяти днях жизни Березовского

1 апреля 2013, 12:32

Олигарх договаривался о встречах, давал интервью и собирался лететь в Израиль

Имение, где умер Березовский

После смерти российского олигарха и политика Бориса Березовского, многие СМИ задались вопросом о последних днях  его жизни.

Реконструировать последние пять дней жизни опального политика  попыталось издание The New Times.

Понедельник

В понедельник, 18 марта, говорил сразу по нескольким телефонам. Звонил зятю, бизнесмену Егору Шуппе: тот собирался в Киев. Впрочем, с Шуппе он говорил почти каждый день: зять не только помогал деньгами, пока некогда один из богатейших людей России продавал свои "Майбах", "Бентли", картины, купленные в прежние годы на аукционе Сотбис, но и предоставлял ему свой офис  после того, как Березовский был вынужден закрыть собственный в Лондоне — нечем стало платить зарплаты. Через неделю он собирался быть в Израиле — хотел прилететь в первый день еврейской Пасхи — Песаха, 25 марта, и с понедельника договаривался о встречах. Позвонил в Латвию своему партнеру, Михаилу Шейтельману: "Он сказал, что у него возникла идея, которую он хочет со мной обсудить, и попросил прилететь в Израиль. Собирался там пробыть десять дней", — рассказал Шейтельман The New Times. — Да, говорил именно о 25 марта: я еще попросил его дать мне знать, если у него планы изменятся. Но он больше не перезвонил". Распорядился заказать билет на 25 марта и своей любовнице, 23-летней Катерине Сабировой, с которой предполагал встретиться прямо в аэропорту Бен-Гурион. Весь понедельник он и занимался грядущей поездкой: гостиница в Эйлате, врачи на Мертвом море, деловые встречи. И уже к вечеру позвонил давнему партнеру, писателю Юлию Дубову, который в последнее время еще и регулировал его отношения с прессой.

В понедельник он позвонил Дубову и спросил: "А где этот парень из "Форбса"?" — "По-моему, здесь, в Лондоне", — ответил Дубов и тут же отправил эсэмэску своим контактам в русском Forbes: звоните Березовскому.

Вторник

Дубов говорит, что во вторник, 19 марта, в телефонной трубке он услышал того, прежнего Бориса, энергичного, живого, а не "умирающего лебедя" (цитата), который в прежние недели искал у окружающих сочувствия. "Так! Я обо всем с ним договорился, — сказал Березовский Дубову по поводу своей встречи с журналистом русского Forbes. — Мы с ним просто поговорим, не под запись, потому что интервью я не даю. Ты ведь тоже с ним будешь встречаться? Давай так: я с ним договорился на четверг, но если мне что-то не понравится, я тебе позвоню, а ты встретишься с ним после меня", — в своем обычном режиме скорострельной стрельбы изложил свой план Березовский. На том и порешили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть Бориса Березовского: все подробности

Среда

Кажется, что со среды 20 марта Березовский готовился к своему выходу на российскую публику — объявить, что готов к примирению с Путиным в обмен на разрешение вернуться домой, в Россию.

По данным источников в Лондоне, 20 марта Березовский встречался с другим изгнанником, с Владимиром Гусинским — подтвердить эту информацию The New Times не удалось. Однако собеседники утверждают, что Березовский с разными людьми, из тех, кто уехал из России и кому удалось вернуться, обсуждал, насколько можно верить Кремлю.

Четверг

Березовский не перезвонил Дубову, впрочем, тот уже знал, что встреча с журналистом Ильей Жегулёвым перенеслась на пятницу. "Простуду подхватил", — сказал он Жегулёву. Очевидно, 21 марта БАБ обдумывал информацию, полученную им накануне, давал себе время, прежде чем сделать шаг, который будет трудно отыграть назад: публично сообщить всей российской элите, что готов к капитуляции. Впрочем, возможно, он и звонил кому-то в Москве — пытался узнать, ждать ли ему реакции на свое письмо Путину, и если ждать, то когда.

Пятница

Утром 22 марта Березовский позвонил в Тель-Авив предпринимателю, в прошлом одному из алюминиевых королей России Михаилу Черному и предупредил его, что в понедельник прилетает, просил заказать гостиницу в Эйлате. Что он делал в середине дня — неизвестно. Ближе к вечеру он поехал в Лондон — встречаться с журналистом русского Forbes.

В районе девяти вечера он был уже у ворот дома, который, к слову, ему не принадлежал. Дом обнесен забором, по периметру через каждые десять метров — камеры наблюдения. Электронные замки на обоих воротах. Вошел. Отдал распоряжения охраннику Ави. Пошел к себе в спальню, из которой дверь — в ту самую ванную, где назавтра его найдут уже неживым.

23 марта

Борис Березовский умер в 9.30 утра — таковы данные вскрытия. Охранник-израильтянин, бывший сотрудник Моссада Ави Навама в 10 утра отправился выполнять поручения хозяина, полученные накануне, — получается, что в момент смерти олигарха он был еще дома. Примерно в 15.00 он вернулся и обнаружил телефон Березовского с тремя пропущенными вызовами. Зная, что Борис практически всегда перезванивал своим собеседникам, он побежал искать его по комнатам. Дом был пуст, и лишь ванная комната была заперта изнутри. Выломав дверь, Ави наткнулся на лежащее на полу тело. Пульс не прощупывался, поэтому Ави тут же вызвал скорую, которая, в свою очередь, в 15.23 сообщила о случившемся в полицию округа Тэмз-Вэлли графства Беркшир. Стражи правопорядка приехали почти мгновенно, дом и прилегающая территория были оцеплены.

Новость облетела мир лишь в восемь вечера, когда зять Березовского Егор Шуппе написал на своей странице в Facebook: "Умер Борис Березовский".

В тот же вечер на сайте британской газеты The Guardian появилась информация о том, что Борис Березовский, скорее всего, покончил с собой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
смерть Березовский последние дни
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять