В США украинскому хирургу грозят 34 года тюрьмы за смерть пациентки

Власти США обвинили известного пластического хирурга из Украины Олега Дэйви в преступной халатности во время операции. В результате процедуры женщина скончалась: у нее случился сердечный приступ.

Об этом со ссылкой на NY Daily News соощает ТСН.

Бруклинская прокуратура считает, что пластический хирург допустил преступную халатность, проводя операцию по откачке жира бывшей модели и бизнесвумен Айсел Пинеде.

Дэйви не учел, что его пациентка недавно перенесла трансплантацию сердца и принимала специальные препараты, которые препятствовали отторжению чужого органа. В итоге во время липосакции у Пинеды случился сердечный приступ, и через несколько часов женщина скончалась.

Дэйви все предъявленные ему обвинения отрицает. По его словам, Пинеда ничего не сообщила ему о трансплантанте. Впрочем, прокурор Чарльз Хайнс считает, что это обстоятельство невозможно было не заметить, так как после операции по пересадке сердца на груди у женщины остался глубокий шрам.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в медицинской карте бывшей модели содержалась вся информация о перенесенной операции. Однако после смерти женщины соответствующие документы "куда-то исчезли", заявил прокурор. Власти подозревают выходца с Украины в намеренном сокрытии этих сведений от следствия.

На данный момент обвиняемый находится на свободе. Если его вина будет доказана, Дэйви грозит от 13 до 34 лет тюрьмы.

Следствие по делу эмигранта из Одессы Олега Дэйви началось еще в мае 2012 года, однако обвинения врачу были предъявлены только сейчас.

Ранее "Главред" сообщал, что в Запорожье 25-летняя Ксения Михайлюта умерла во время операции по увеличению груди. Однако спецкомиссия решила, что претензий к хирургу никаких нет.

Фото: ТСН