США перебросили в Южную Корею дополнительные истребители

США перебросили новые силы для участия в маневрах во время совместные американо-южнокорейские военные учений. В Южную Корею прибыли истребители F-22 Raptor.

Между тем, в КНДР называют данные учения едва ли не главным фактором роста напряженности на полуострове, - передает ИТАР-ТАСС.

"КНДР ничего не добьется угрозами и провокациями, которые только усугубят ее изоляцию и подорвут международные усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе", — отмечается в заявлении американского командования в Республике Корея. В нем также содержится призыв к Пхеньяну снизить уровень напряженности на Корейском полуострове.

Истребители переброшены с базы ВВС США Кадэна в Японии на базу Осан в Южной Корее. Как ожидается, учения продлятся до 30 апреля. К участию в них привлечены сухопутные войска, ВВС и ВМС. В частности, задействованы бомбардировщики B-52 и B-2.

"Несмотря на бюджетные трудности, возможность проведения учений – важнейший элемент обеспечения готовности вооруженных сил США к применению воздушных сил для предотвращения агрессии, защиты Республики Корея и отражению любого нападения на наш альянс", — указывается в заявлении американского командования.

Как известно, 23 марта КНДР официально объявила, что на Корейском полуострове закончилось состояние "ни войны, ни мира". "Отношения с Южной Кореей с этого момента вступили в состояние войны", — подчеркивалось в заявлении северокорейского правительства.

видео: vesti.ru