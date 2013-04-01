Суд Египта признал отставку экс-президента Мубарака законной

Сегодня, 1 апреля, Высший административный суд Египта отклонил апелляцию на решение об отставке в 2011 году бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Ранее этот же иск отверг и суд низшей инстанции. Таким образом, обжалованию это дело более не подлежит.

Об этом сообщается на сайте газеты Daily News Egypt.

"Суд постановил, что не обладает юрисдикцией по данному вопросу, так как решение уйти в отставку является суверенным и, следовательно, не подлежат судебному рассмотрению", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судебное разбирательство началось по инициативе сторонников бывшего президента Египта Мубарака, которые считали его отставку недействительной. Таким образом, приверженцы политики бывшего президента Египта добивались его восстановления в должности.

Напомним, Мубарак ушел в отставку 11 февраля 2011 года после того, как в стране прошли миллионные демонстрации египтян против политики президента. В результате народного волнения Мубарак передал власть Верховному совету вооруженных сил. Впоследствии экс-президент и экс-министр внутренних дел Хабиб Адли были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдали приказ использовать боевые патроны при разгоне демонстраций, вследствие чего погибли демонстранты.

В январе 2013 года Мубараку удалось добиться пересмотра их дел. Повторный процесс должен начаться в середине апреля.

Видео: vesti.ru