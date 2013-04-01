В Алеппо боевики продолжают истреблять сирийцев газом

Ситуация в сирийском Алеппо по-прежнему очень сложная. Исторический центр города остается в руках боевиков. Они хозяйничают и на окраинах – в районе аэропорта. Добраться до города можно только ночью и только на вертолете, но и тогда никто не сможет гарантировать безопасность – даже ночью боевики открывают шквальный огонь.

Однако люди говорят, что это не просто снаряды. Но сразу заметили странности. "В этот раз был очень резкий запах и дым другого цвета. Вся земля вокруг после взрыва окрасилась", — рассказал один из жителей Амар Рамуди, пишут Вести.ру.

С момента падения ракеты с химическим зарядом в районе Хан-аль-Ассаль прошла почти неделя, но здесь по-прежнему опасно находиться без специальной защиты. Снаряд взорвался около жилых домов и мечети. Большинство погибли позже – уже в больнице, от удушья. Смертельную дозу отравляющего вещества получили и животные, трупами которых усыпаны улицы Хан-аль-Ассаль.

"Мы впервые сталкиваемся с такими ранениями. Это сильный ожог дыхательных путей, люди отхаркивали кровь, нескольким понадобились кислородные маски. Причина – вдыхание химического материала. Какого – предстоит уточнить", — сообщил Тамим Азан, главный врач больницы.

"Ожог дыхательных путей может вызвать хлор, — считает Абдель Гани Саед Омар, профессор химии университета Алеппо. – Он же вызывает ожог легких, и человек задыхается. Пары хлора тяжелее воздуха, поэтому они остаются у земли и сразу не рассеиваются. Это вещество можно создать кустарным способом из обычной поваренной соли".

Если это был хлор, то, скорее всего, его взяли на сирийско-болгарском заводе в 40 километрах от Алеппо. Фабрика, где изготавливают химикаты для очистки воды, уже долгое время в руках "Джебхат ан-Нусры". Губернатор провинции вынужден покупать у них продукцию фабрики по цене в разы выше реальной стоимости.

"Я помогала раненым, а потом мне самой стало плохо. Было тяжело дышать, жгло нос и болели глаза", — рассказывает медсестра Шерин Марко.

Ранения действительно необычные. Кадры из больницы: человек не может устоять на ногах. Это похоже на воздействие другого, более опасного газа – зарин.

"Зарин влияет на центральную нервную систему, на мозг. Человек не может ходить, теряет стабильность и перестает ориентироваться в пространстве, его шатает. Этот газ не сделать в домашних условиях", — говорит Абдель Гани Саед Омар.

Следы появления зарина в руках боевиков уводят на заводы в Турцию. На нескольких роликах в Интернете, где звучат угрозы использовать химическое оружие против сирийцев, видны надписи на турецком языке.

У детей – целая коллекция упавших на район самодельных снарядов. На вопрос "Кто стреляет?" отвечают сразу: "Боевики". В ответ на появление съемочной группы "Вестей" из соседнего района снова прозвучали выстрелы. Дети, похоронившие отца, и почти привыкшие ко всем ужасам войны, в этот раз даже не моргнули.

фото; видео: vesti.ru