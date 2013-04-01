Бориса Березовского похоронят в Лондоне

Родные Бориса Березовского решили похоронить его в Великобритании, на лондонском кладбище Ганнерсбери.

Об этом сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источник, близкий к семье опального российского олигарха.

Для организации похорон в Лондон уже вылетела первая жена Березовского Нина Короткова.

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Березовского будут хоронить на лондонском кладбище Ганнерсбери (Gunnersbury), где также похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский дружил и много общался. Дата похорон пока неизвестна.

Нежелание хоронить в России связано с тем, что большинство членов семьи Березовского, включая мать, последнее десятилетие живут на Западе, объяснил источник. Исключением является только первая жена бизнесмена Нина Короткова, живущая в Москве.

Ранее Главред сообщал, что похороны Березовского пройдут не раньше мая.

Напомним, Борис Березовский был найден мертвым в ванной комнате своего дома в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Позже полиция сообщила, что охранник нашел его с веревкой на шее. При вскрытии у Березовского обнаружили сломанное ребро.

Также сообщалось, что во время коронерских слушаниях по делу о смерти 68-летнего олигарха появилась информация о том, что на шее Березовского, тело которого нашел в ванной комнате его дома под Лондоном телохранитель, был завязан узел из ткани.

видео: Дождь