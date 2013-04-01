У сирийского берега нашли "камни-шпионы", подсматривающие за российским флотом

Шпионское оборудование обнаружили рыбаки.
Шпионское оборудование обнаружили рыбаки, сообщает Inopressa со ссылкой на The Sunday Times.
Сами по себе замаскированные камеры не вызывали подозрения - вероятно, установившие их военные предварительно взяли пробы местных камней, чтобы муляжи казались похожими.
Сирийское государственное телевидение показало в эфире находку - камеру, спутниковую антенну, аккумуляторы, кабели и другие приспособления, сообщает британская газета.
"Как считается, их установили аквалангисты из "Флотилии 13", элитного подразделения морского спецназа Израиля", - приводит перевод статьи InoPressa. Предполагается, что спецназовцы прибыли к Тартусу на субмарине, а на остров аппаратуру доставили ночью на надувных лодках с бесшумным мотором.
"Камни" могли отслеживать и снимать на видео передвижения российских военных кораблей и транслировать изображения в Израиль через спутник", - пишет британское издание. В Дамаске не исключили, что устройства могли также отслеживать передвижения сирийских войск. Сколько времени оборудование находилось на острове, не установлено.
7 марта ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщил, что сирийские военные обнаружили несколько аппаратов, которые способны вести видео и фотосъемку и передавать записанные сведения, пишет NEWSru Israel.
Государственное информационное агентство SANA передавало, что на острове Аль-Намаль (площадь около 150 квадратных метров) найдено шпионское оборудование, и обвинило Израиль в "причастности к заговору против Сирии".
В тот момент пресс-секретарь МИДа Израиля Игаль Пальмор отказался комментировать ситуацию. "Нас не втянут в сирийскую гражданскую войну - ни на пропагандистском или словесном фронте, ни на реальном поле боя", - цитирует заявление дипломата Haaretz.
Камни-"шпионы" в 2006 году находили в Москве. И только в 2012 году британские власти признали, что записывающее оборудование использовали дипломаты Соединенного Королевства.