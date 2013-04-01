У сирийского берега нашли "камни-шпионы", подсматривающие за российским флотом

За пребыванием российского флота в Средиземном море могло следить больше "глаз". Так, на необитаемом острове напротив сирийского порта Тартус найдены израильские шпионские устройства, спрятанные внутри искусственных "камней".

Шпионское оборудование обнаружили рыбаки, сообщает Inopressa со ссылкой на The Sunday Times.

Сами по себе замаскированные камеры не вызывали подозрения - вероятно, установившие их военные предварительно взяли пробы местных камней, чтобы муляжи казались похожими.

Сирийское государственное телевидение показало в эфире находку - камеру, спутниковую антенну, аккумуляторы, кабели и другие приспособления, сообщает британская газета.

"Как считается, их установили аквалангисты из "Флотилии 13", элитного подразделения морского спецназа Израиля", - приводит перевод статьи InoPressa. Предполагается, что спецназовцы прибыли к Тартусу на субмарине, а на остров аппаратуру доставили ночью на надувных лодках с бесшумным мотором.

"Камни" могли отслеживать и снимать на видео передвижения российских военных кораблей и транслировать изображения в Израиль через спутник", - пишет британское издание. В Дамаске не исключили, что устройства могли также отслеживать передвижения сирийских войск. Сколько времени оборудование находилось на острове, не установлено.

7 марта ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщил, что сирийские военные обнаружили несколько аппаратов, которые способны вести видео и фотосъемку и передавать записанные сведения, пишет NEWSru Israel.

Государственное информационное агентство SANA передавало, что на острове Аль-Намаль (площадь около 150 квадратных метров) найдено шпионское оборудование, и обвинило Израиль в "причастности к заговору против Сирии".

В тот момент пресс-секретарь МИДа Израиля Игаль Пальмор отказался комментировать ситуацию. "Нас не втянут в сирийскую гражданскую войну - ни на пропагандистском или словесном фронте, ни на реальном поле боя", - цитирует заявление дипломата Haaretz.

Камни-"шпионы" в 2006 году находили в Москве. И только в 2012 году британские власти признали, что записывающее оборудование использовали дипломаты Соединенного Королевства.