Причиной авиакатастрофы под Тюменью и гибели 33 человек названо обледенение

Одной из версий катастрофы самолета АТР-72 под Тюменью, произошедшей ровно год назад и унесшей жизни 33 человек, следствие называет обледенение лайнера.

Об этом со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина сообщает ИТАР-ТАСС.

"По одной из версий следствия, причиной катастрофы стало невыполнение подрядной организацией ООО "ЮТэйр-Техник" процедуры по защите самолета от наземного обледенения. При температуре до двух градусов мороза самолет простоял всю ночь на открытом воздухе", - сообщил представитель СК. Утром сотрудники ООО "ЮТэйр-Техник" не провели осмотр воздушного судна и выпустили его в рейс с явными признаками обледенения. Командир экипажа также не осмотрел самолет.

"В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, в чьи обязанности входит контроль за соответствием требованиям Федеральных авиационных правил к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание воздушных судов", - пообещал Маркин.

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Он уточнил, что расследование продолжается - проводится комплексная судебная авиационно-техническая экспертиза, в основу заключения которой будет положено научно обоснованное решение Межгосударственного авиационного комитета. "В связи с тем, что собственником самолета АТР-72 являются Бермуды, производителем - Франция, а эксплуатантом - Российская Федерация, заключение МАК в настоящее время проходит процедуру трехстороннего согласования", - пояснил Маркин. Он подчеркнул, что по результатам судебной экспертизы и решению МАК виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

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Ранее "Главред" сообщал, что 2 апреля 2012 года в районе деревни Горьковка Тюменской области примерно в 3-5 километрах от взлетно-посадочной полосы потерпел катастрофу самолета АТР-72. На борту лайнера, выполнявшего рейс Тюмень-Сургут, находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным следствия, самолет при наборе высоты уклонился влево от курса на 150 градусов и, выполняя с развитием левого крена вынужденную посадку, задел левым двигателем поверхность земли, после чего развалился на части. В результате 33 человека погибли, еще 10 человек пострадали.

фото: vsluh.ru