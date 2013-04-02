США перебросили в Южную Корею ракетный эсминец

После того как США перебросили в Южную Корею дополнительные истребители, они разместили в водах страны ракетный эсминец "Фицджеральд" с компьютеризированным зенитным комплексом слежения и наведения "Иджис" в качестве меры давления на КНДР. Туда же переброшен плавучий радар, призванный отслеживать пуски ракет

Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает ИТАР-ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что США не видят изменений в действиях северокорейских сил, несмотря на усиление воинственных заявлений Пхеньяна. "Несмотря на жесткую риторику, которую мы слышим со стороны Пхеньяна, мы не видим изменений (с точки зрения) состояния вооруженных сил КНДР, таких как крупномасштабная мобилизация и дислокация сил", - уточнил он.

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В то же время, в Вашингтоне, Токио и Сеуле не исключают каких-либо жестких действий со стороны КНДР, включая тренировочные пуски баллистических ракет.

Ранее "Главред" сообщал, что Пхеньян объявил, что выходит из заключенного в 1953 году соглашения о перемирии с Южной Кореей и США и возвращается в "состояние войны". Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о нанесении ядерного удара по американским базам в Южной Корее, на Гавайях, острове Гуам и в Японии в случае провокаций.