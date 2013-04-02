Тайное письмо Березовского Путину не будет опубликовано

Письмо Бориса Березовского президенту РФ Владимиру Путину существует, но опубликовано не будет.

Об этом сказал глава кремлевской администрации Сергей Иванов, пишет РИА Новости.

"Я его (письма) не видел, не читал, но на 100% знаю, что оно есть, было доставлено в Россию несколько месяцев назад одним человеком", — сказал Иванов.

Отвечая на вопрос, ответил ли Путин на письмо Березовского, Иванов сказал, что личную переписку не комментирует. По словам главы кремлевской администрации, подробностей он не знает.

"Песков (пресс-секретарь президента –ред.) изначально сказал, что мы личные письма не публикуем", — добавил Иванов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Песков сообщал, что Березовский пару месяцев назад написал письмо Путину, где просил у него прощения за совершенные ошибки и разрешения вернуться на родину.

Как известно, тело Березовского было найдено 23 марта в ванной дома в деревне Аскот в Англии. Согласно предварительным результатам вскрытия тела, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение.

Позже полиция сообщила, что охранник нашел его с веревкой на шее. При вскрытии у Березовского обнаружили сломанное ребро.



Также сообщалось, что во время коронерских слушаниях по делу о смерти 68-летнего олигарха появилась информация о том, что на шее Березовского, тело которого нашел в ванной комнате его дома под Лондоном телохранитель, был завязан узел из ткани.

Родные Березовского решили похоронить его в Великобритании, на лондонском кладбище Ганнерсбери.