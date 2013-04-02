Лидер КНДР запретил своей армии первой открывать огонь

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал секретный приказ войскам на передовой линии. Им категорически запрещено первыми открывать огонь, чтобы не давать Южной Корее и США повода для нанесения удара возмездия

"Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын отдал секретный приказ войскам на передовой линии ни в коем случае не открывать огонь первыми, чтобы не давать Южной Корее и США повода для нанесения "удара в качестве реванша", - сообщил во вторник телеканал китайского города Шэньчжэня со ссылкой на южнокорейские СМИ, пишет Интерфакс.

В то же время представитель главного управления ядерной энергетики КНДР заявил во вторник о намерении возобновить работы на ядерном объекте в Йонбене – по его словам, "запуск реактора производится в рамках новой программы одновременного развития экономики и ядерной энергетики, принятой на пленарном заседании Трудовой партии Кореи в марте 2013 года". В управлении также подчеркнули, что Северная Корея будет развивать ядерные вооружения до полной денуклеаризации всего мира.

"В области ядерной энергии перед нами стоят сложные задачи по внесению вклада в преодоление нехватки электроэнергии за счет создания собственной атомной индустрии, и по активизации строительства ядерных вооруженных сил в количественном и качественном отношениях до тех пор, пока не будет осуществлено ядерное разоружение в мировом масштабе", - сказал представитель управления.

Как известно, в качестве меры давления на КНДР США разместили у берегов Южной Кореи ракетный эсминец "Фитцджеральд" с компьютеризированным зенитным комплексом слежения и наведения Aegis ("Эгида").

Пхеньян 30 марта 2013 года объявил о том, что его отношения с Сеулом "вступили в состояние военного времени". ВКНДР также объявили, что выходят из заключенного в 1953 году соглашения о перемирии с Южной Кореей и США и возвращается в "состояние войны".