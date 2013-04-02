Иран согласился на ядерный ультиматум Израиля

Верховный правитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи принял решение не переходить в ядерных разработках границ, установленных Израилем.

Об этом, со ссылкой на источники в руководстве Израиля и США, передают "Подробности".

Решение носит временный характер, его цель – избежать конфронтации до намеченных на июнь 2013 года выборов президента Ирана.

Отметим, что Хаменеи добивается избрания на пост главы государства удобного для него кандидата, а нынешнего президента страны – Махмуда Ахмадинежада – сторонники аятоллы подозревают в попытке пересмотреть основополагающий для Ирана принцип приоритета духовного руководства над политическим.

Аятолла, по словам аналитиков, стремится, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, а публикация итогов не сопровождалась массовыми протестами, как это было в 2009 году.

Учитывая, что санкции Запада сильно подорвали экономику страны, протестный потенциал за последние годы значительно возрос.

Отметим, что по данным американских СМИ, запасы урана, обогащенного до 20% в Иране, не превышают 250 килограмм, то есть количества, необходимого для создания одного ядерного устройства.

Новый уран окисляется, а не направляется в хранилища.



При этом работы по созданию необходимой для производства атомного оружия инфраструктуры продолжаются. Их центром стал расположенный в скалистой породе подземный комбинат "Фордо".

Установленные здесь центрифуги позволят Ирану стремительно наверстать упущенное время.

Как отметил посол Израиля в Вашингтоне Майкл Орен, Тегеран признал, что 250 килограммов урана, обогащенного до 20% - это "красная черта". Однако, по словам израильского дипломата, власти Ирана действуют очень хитро, сделав все необходимое, чтобы эту черту можно было пересечь за считанные недели.

Также напомним, что на встрече лидеров Израиля и США, Обама заверил израильского премьера, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы не позволить Тегерану создать ядерное оружие, и не исключает возможности военной операции уже в сентябре или октябре этого года.

В то же время Обама призвал Нетаньяху отказаться от односторонних действий против Ирана, поскольку ядерная программа этой страны – это проблема для всего мира.

При этом война в Иране, в случае неблагоприятного развития событий, может начаться уже в сентябре-октябре этого года, заверил глава Белого дома.