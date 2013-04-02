Генассамблея ООН приняла договор о торговле оружием

Генеральная ассамблея ООН приняла первый международный договор, призванный предотвратить незаконный оборот оружия в мире, объем которого исчисляется многими миллиардами долларов.

Об этом сообщает РИА "Новости".

За принятие этого документа проголосовали 154 государства, против высказались три, воздержались 23 страны.

В резолюции Генассамблеи ООН отмечено, что организация "призывает все государства рассмотреть возможность подписания договора и последующего вхождения в число его участников в кратчайшие возможные сроки, согласно их соответствующим конституционным процедурам".

Для вступления в силу договора потребуется ратификация его 50 странами. Согласно резолюции, договор о торговле оружием будет открыт для подписания 3 июля 2013 года.

Под контроль договора попадают все виды обычных вооружений, включая танки, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Текст договора о торговле оружием был составлен по итогам нескольких раундов переговоров представителей 193 государств в ходе завершившейся на прошлой неделе специально созванной для этого конференции ООН.

Три страны — Иран, Сирия и КНДР — его не приняли, считая, что документ, в частности, позволяет основным экспортерам вооружений диктовать свои условия. Из-за отсутствия консенсуса договор был вынесен на голосование Генассамблеи ООН.

"Мы не против договора, но нам нужен такой договор, о котором мы потом не будем сожалеть", - заявил перед началом голосования представитель Сирии Башар Джафари.

Отметим, что во время голосования среди стран, которые воздержались, была и Россия.

В своем выступлении глава российской делегации Виталий Чуркин отметил, что в договоре "недостаточно четко изложены гуманитарные критерии оценки рисков, которые могут быть неоднозначно истолкованы и использованы отдельными странами в политических целях или интересах конкурентной борьбы".