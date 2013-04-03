Израиль провел бомбардировку сектора Газа

Израильская авиация вечером 2 апреля нанесла удар по территории сектора Газа.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Авиационный налет произошел впервые с момента заключения перемирия после операции "Облачный столп", которая проводилась в ноябре 2012 года.

В результате инцидента никто не пострадал. Рейд израильских ВВС был предпринят после того, как ранее с территории сектора Газа были запущены несколько ракет, которые также не причинили особого ущерба и не привели к человеческим жертвам.

Ответственность за пуск ракет взяла на себя одна из группировок салафитов, которая заявила, что это было ответом на смерть палестинца Абу Хамдиеха, скончавшегося утром 2 апреля в израильской тюрьме от рака гортани.

Его смерть вызвала значительное недовольство жителей сектора Газа, официальные лица которого ранее призывали освободить Хамдиеха из тюрьмы по соображениям гуманности.

Боевики из сектора Газа в третий раз обстреляли Израиль ракетами после завершения операции "Облачный столп". Предыдущий раз ракеты с территории сектора запускались 21 марта во время визита в Израиль президента США Барака Обамы; тогда обстрел также не привел к жертвам.

Израиль проводил операцию "Облачный столп", призванную прекратить регулярные обстрелы своей территории из сектора Газа, в течение восьми дней в ноябре 2012 года.

Авиация страны тогда совершила более 1500 вылетов, целью которых, в основном, были штабы ХАМАСа и других организаций, а также склады с оружием.

В результате рейдов погибли, по разным оценкам, от 100 до 200 палестинцев, примерно половина из которых были мирными жителями; около тысячи человек получили ранения.

Палестинские боевики в дни конфликта выпустили по территории Израиля свыше тысячи ракет, подавляющая часть из которых была перехвачена системами ПВО. В результате атак погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа и четыре мирных жителя, свыше 200 человек были ранены.

Операция "Облачный столп" завершилась соглашением о прекращении огня, достигнутым при посредничестве Египта.