Дочь Березовского не верит, что он просил Путина о прощении

3 апреля 2013, 13:30

Лиза Березовская не верит в то, что ее отец написал письмо Путину, в котором просил его о прощении и разрешении вернуться на родину.

Березовский не мог просить о прощении Путина - дочь

Старшая дочь Бориса Березовского Лиза заявила, что ее отец не мог отправить письмо Путину и просить у него прощения.

Об этом она сообщила в интервью британской газете The Independent, передает "Инопресса".

"Я читала об этом только в газетах, он никогда не говорил мне, что так сделал, и, мне кажется, чего-чего, а такого бы он никогда в жизни не сделал", – заявила Лиза Березовская.

По ее словам, письмо российскому президенту абсолютно противоположно делам бизнесмена при его жизни.

"Дело не в том, что я сомневаюсь, это полная противоположность всего, что он делал при жизни. Это не просто неправда, все, что они говорят и делают – ложь", - заявила она.

Также дочь покойного олигарха признала, что Березовский очень хотел вернуться на родину.

"Мало кто любит Россию так сильно, как мой отец", - убеждена дочь бизнесмена, добавив при этом, что в Лондон он переехал не из-за ссоры с Путиным.

По ее словам, самым простым выходов в тогдашней ситуации стала бы поддержка Березовским российских лидеров.

"Проще всего для моего отца было поддержать этот режим и остаться богатым и могущественным. Но он не мог так поступить, это было неправильно", - убеждена она.

Также Лиза Березовская выразила уверенность, что ее отец испытывал угрызения совести из-за Путина.

"Он помог привести Путина к власти, а потом увидел, во что он превратился", - сказала женщина, добавив, что Березовский "думал, что достаточно показать Западу истинное лицо Путина, и Запад перестанет пожимать Путину руку", но Британия "потеряла свою честь".

Кроме того, Березовская заявила, что совершенно уверена в том, что отец "оставил кое-какие сюрпризы", которые станут для всех полной неожиданностью.

Напомним, ранее глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил, что письмо Березовского Путину существует на самом деле, однако опубликовано оно не будет.

Между тем, один из российских блогеров заявил, что располагает копией этого документа, которую он и выложил его в Интернет.

Как известно, Борис Березовский был найден мертвым 23 марта в своем доме в Британии.

Результаты вскрытия показали, что причиной смерти было удушение, однако следов насилия на теле погибшего найдено не было.  

Окончательную причину смерти бизнесмена британские полицейские смогут раскрыть только после завершения всех следственных действий.

В то же время, британская полиция заверила, что не исключает причастности к смерти олигарха третьей стороны. Также сообщалось, что на шее Березовского был найден кусок ткани, а перед смертью у него было сломано ребро.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин дочь отец Березовский письмо просьба прощение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять