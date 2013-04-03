Дочь Березовского не верит, что он просил Путина о прощении

Старшая дочь Бориса Березовского Лиза заявила, что ее отец не мог отправить письмо Путину и просить у него прощения.

Об этом она сообщила в интервью британской газете The Independent, передает "Инопресса".

"Я читала об этом только в газетах, он никогда не говорил мне, что так сделал, и, мне кажется, чего-чего, а такого бы он никогда в жизни не сделал", – заявила Лиза Березовская.

По ее словам, письмо российскому президенту абсолютно противоположно делам бизнесмена при его жизни.

"Дело не в том, что я сомневаюсь, это полная противоположность всего, что он делал при жизни. Это не просто неправда, все, что они говорят и делают – ложь", - заявила она.

Также дочь покойного олигарха признала, что Березовский очень хотел вернуться на родину.

"Мало кто любит Россию так сильно, как мой отец", - убеждена дочь бизнесмена, добавив при этом, что в Лондон он переехал не из-за ссоры с Путиным.

По ее словам, самым простым выходов в тогдашней ситуации стала бы поддержка Березовским российских лидеров.

"Проще всего для моего отца было поддержать этот режим и остаться богатым и могущественным. Но он не мог так поступить, это было неправильно", - убеждена она.

Также Лиза Березовская выразила уверенность, что ее отец испытывал угрызения совести из-за Путина.

"Он помог привести Путина к власти, а потом увидел, во что он превратился", - сказала женщина, добавив, что Березовский "думал, что достаточно показать Западу истинное лицо Путина, и Запад перестанет пожимать Путину руку", но Британия "потеряла свою честь".

Кроме того, Березовская заявила, что совершенно уверена в том, что отец "оставил кое-какие сюрпризы", которые станут для всех полной неожиданностью.

Напомним, ранее глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил, что письмо Березовского Путину существует на самом деле, однако опубликовано оно не будет.

Между тем, один из российских блогеров заявил, что располагает копией этого документа, которую он и выложил его в Интернет.

Как известно, Борис Березовский был найден мертвым 23 марта в своем доме в Британии.

Результаты вскрытия показали, что причиной смерти было удушение, однако следов насилия на теле погибшего найдено не было.

Окончательную причину смерти бизнесмена британские полицейские смогут раскрыть только после завершения всех следственных действий.

В то же время, британская полиция заверила, что не исключает причастности к смерти олигарха третьей стороны. Также сообщалось, что на шее Березовского был найден кусок ткани, а перед смертью у него было сломано ребро.