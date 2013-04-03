В Чечне загорелся дом с квартирой Депардье

В среду, 3 апреля, в центре столицы Чечни – Грозном – вспыхнул пожар в самом высоком из зданий комплекса "Грозный-Сити", где расположена 5-комнатная квартира французского актера Жерара Депардье.

Об этом сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул, предположительно, на одном из верхних этажей здания. Высотка полностью окутана черным дымом, из окон вырывается пламя, вылетают обломки. Сообщается, что огонь охватил несколько этажей.

"В 18.15 мск (17.15 по Киеву) поступило сообщение о задымлении на уровне 4-5 этажей 35-этажного здания "Грозный-Сити", — сообщил представитель Северо-Кавказского регионального центра МЧС РФ.

По его словам, к месту ЧП направлены по одному подразделению из четырех пожарных частей.

Очевидцы также сообщают, что из горящей высотки успели эвакуироваться несколько десятков людей. "Людей выводили, одну женщину вынесли", — рассказал один из собеседников агентства.

Квартиры в этом комплексе считаются самыми престижными в чеченской столице. Именно здесь, по данным СМИ, Депардье получил жилье в качестве подарка от президента Рамзана Кадырова после присвоения актеру звания почетного гражданина Чечни.

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