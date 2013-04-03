Депардье повезло: квартира в Грозном не сгорела

Квартира французского актера Жерара Депардье, которую он получил в качестве подарка после присвоения ему звания почетного гражданина Чечни, расположена в здании рядом с горящей высоткой в Грозном, не пострадала.

Об этом со ссылкой на сотрудников охраны комплекса "Грозный-Сити" сообщает РИА Новости.

По его словам, квартиру актер получил в 27-этажном доме комплекса.

Жертв и пострадавших нет. С огнем борются 285 человек и 68 единиц техники. Пока пожарные не могут справиться с огнем на верхних этажах, ждут прибытия авиации Северо-Кавказского регионального центра МЧС, базирующегося в Пятигорске.

Ранее "Главред" сообщал, что пожар, начавшийся вечером в среду в 40-этажном доме, самом высоком из зданий комплекса "Грозный-Сити", охватил все этажи кроме первого. Высотка была полностью окутана черным дымом, а из окон вырывалось пламя. Здание еще строится и не заселено.

Фото: twitter.com