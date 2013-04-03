Каждый четвертый американец считает Обаму антихристом

Еще 4% американцев верят, что инопланетяне захватили планету
Четвертая часть граждан США полагают, что президент страны Барак Обама может быть антихристом, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного американской организацией Public Policy Polling.
Итоги исследования показывают: 13% опрошенных однозначно считают, что президент является антихристом, еще 13% граждан страны не уверены, однако допускают такую возможность, сообщает zn.ua.
Согласно итогам опроса, 73% респондентов открыто говорят о том, что президент США - не антихрист.
Сотрудники организации также спросили американцев, какие теории заговора существуют в мире и что они думают о теории ученых о глобальном потеплении климата на планете.
Согласно результатам исследования, 37% американцев считают, что теория глобального потепления является ложной, тогда как 12% граждан США в этом не уверены.
В то же время большинство американцев - 51% - полагают, что теория ученых о глобальном потеплении климата не является ложью.
28% американцев верят в существование заговора, целью которого является установление нового мирового порядка и авторитарного правительства на всей планете.
Между тем, 46% респондентов полагают, что такого заговора не существует.
Согласно результатам опроса, лишь 7% опрошенных полагают, что высадка американских астронавтов на Луну в июле 1969 года была сфальсифицирована, 14% верят в существование Бигфута - млекопитающего, похожего на человекообразную обезьяну, якобы обитающего в лесах Северо-Тихоокеанского региона Северной Америки.
Более того, 4% американцев утверждают, что "принявшие человеческий облик инопланетяне-репликанты взяли под свой контроль планету".
По мнению 5% американцев, бывший участник легендарной британской группы "Битлз" Пол Маккартни погиб в автокатастрофе в 1966 году и его заменил двойник. Кроме того, 11% граждан США полагают, что власти знали о планировавшихся нападениях 11 сентября 2001 года и позволили террористам их совершить.