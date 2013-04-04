КНДР разместила на восточном побережье ракету средней дальности

Снабжены ли ракеты боевыми частями, и намерен ли Север запускать их, либо это просто демонстрация силы со стороны Пхеньяна пока не известно.
Северная Корея передислоцировала ракету средней дальности типа "Мусудан" на восточное побережье страны.
Об этом сообщили южнокорейские и американские разведывательные источники, передает ИТАР-ТАСС.
"Разведслужбы США и Юга располагают данными о переброске ракет средней дальности на побережье Японского моря", — сказал источник.
Снабжены ли ракеты боевыми частями, и намерен ли Север запускать их, либо это просто демонстрация силы со стороны Пхеньяна пока не известно, сказал по эому поводу источник в правительстве Республики Корея.
Северокорейские ракетные системы типа "Мусудан" обладают дальностью полета свыше 3000 километров, что позволяет КНДР накрыть цели как на территории Юга, так и в соседней Японии. Не исключено, что они в состоянии также долететь до острова Гуам в Тихом океане.
По мнению ряда военных экспертов Южной Кореи, Север еще не проводил испытаний таких ракет. Ранее Пхеньян угрожал США и Южной Корее военными действиями, в том числе с использованием ядерного оружия.
В то же время, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга назвал размещение КНДР баллистической ракеты средней дальности на восточном побережье страны провокацией, заслуживающей глубокого сожаления. "Мы осведомлены об этом шаге Северной Кореи, — подчеркнул Суга. — Такое провокационное поведение вызывает глубокое сожаление".
Напомним, в конце марта лидер КНДР приказал привести ракетные войска страны в состояние готовности к возможному удару по США и американским военным базам в Южной Корее и в Тихом океане.