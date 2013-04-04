КНДР разместила на восточном побережье ракету средней дальности

Северная Корея передислоцировала ракету средней дальности типа "Мусудан" на восточное побережье страны.

Об этом сообщили южнокорейские и американские разведывательные источники, передает ИТАР-ТАСС.

"Разведслужбы США и Юга располагают данными о переброске ракет средней дальности на побережье Японского моря", — сказал источник.

Снабжены ли ракеты боевыми частями, и намерен ли Север запускать их, либо это просто демонстрация силы со стороны Пхеньяна пока не известно, сказал по эому поводу источник в правительстве Республики Корея.

Северокорейские ракетные системы типа "Мусудан" обладают дальностью полета свыше 3000 километров, что позволяет КНДР накрыть цели как на территории Юга, так и в соседней Японии. Не исключено, что они в состоянии также долететь до острова Гуам в Тихом океане.

По мнению ряда военных экспертов Южной Кореи, Север еще не проводил испытаний таких ракет. Ранее Пхеньян угрожал США и Южной Корее военными действиями, в том числе с использованием ядерного оружия.

В то же время, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга назвал размещение КНДР баллистической ракеты средней дальности на восточном побережье страны провокацией, заслуживающей глубокого сожаления. "Мы осведомлены об этом шаге Северной Кореи, — подчеркнул Суга. — Такое провокационное поведение вызывает глубокое сожаление".

Напомним, в конце марта лидер КНДР приказал привести ракетные войска страны в состояние готовности к возможному удару по США и американским военным базам в Южной Корее и в Тихом океане.